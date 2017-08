Hier een praktisch voorbeeld om die vraag te beantwoorden. Ouders in kansarmoede maken amper gebruik van kinderopvang. Omdat het te duur, te complex, te lang wachten is. Nochtans blijkt uit een recente studie in 11 Europese landen dat kinderopvang een geweldig krachtig instrument is om kinderen in armoede betere startkansen te geven. Het stimuleert de taalontwikkeling, sociale vaardigheden en zoveel meer. Ouders kunnen op hun beurt aan het werk gaan of een opleiding volgen. Gratis kinderopvang in plaats van gratis geld: schiet me dood, volgens mij is dat een veel betere armoedebestrijder. Dat is maar één voorbeeld, ik zou er tien kunnen geven.

Eerlijk gezegd: alwetend over de effecten van het alternatief ben ik niet. Hoge of lage inkomens: uit de reacties blijkt dat niemand iets “afgenomen” wil worden. Dat is begrijpelijk. Want welke garanties zijn er dat wat mensen verliezen in de portemonnee vele keren meer gaat opleveren voor de kansen van hun kinderen? In dit land van versleten structuren: niet veel alvast. Er zal daarom alleen al onrealistisch veel politieke moed nodig zijn om nog maar een discussie op gang te brengen.

Toch is het nodig, ondanks alle kritiek.

Ik zou graag in een samenleving leven waarin alle kinderen gelijkwaardige startkansen hebben. Kinderen in armoede zouden daarvoor net de grootste kans op sociale mobiliteit moeten hebben. Kinderbijslag heeft in dat opzicht gewoon te weinig verwezenlijkt om het niet in vraag te stellen. Tijd dus dat we dat eindelijk wel doen.