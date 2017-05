"Kinderen in de zogenoemde "voorschoolse educatie" - of dat nu kinderopvang is of kleuteronderwijs - krijgen een boost in hun ontwikkeling, want die prille levensjaren zijn zeer belangrijk", zegt professor Ides Nicaise van het Leuvense onderzoekscentrum HIVA dat voor ons land meewerkte aan de studie. De kleuterjaren van een kind zijn cruciaal voor zijn ontwikkeling op verschillende vlakken: niet enkel cognitief, maar ook sociaal en op vlak van gezondheid.

"Dat extra duwtje in de rug geeft hen later op bijzonder lange termijn een blijvend voordeel in het onderwijs. We merken dat die groep kinderen bijvoorbeeld gezonder is, fitter, beter leert, minder moet zittenblijven, minder naar het buitengewoon onderwijs verwezen wordt, en ook langer studeert. Op die manier worden kinderen die op jonge leeftijd naar de kinderopvang gaan ook op lange termijn minder afhankelijk van overheidsinvesteringen."