Maar wie dwars door Trumps uithalen naar Jan en alleman probeert te kijken, of dat nu via persconferenties, via telefoontjes of via tweets is, zal moeten vaststellen dat er iets opmerkelijks aan de hand is: met zijn ogenschijnlijk chaotische regeerstijl lijkt hij te verdoezelen dat hij na een maand in het Witte Huis een bijna geruisloze ommekeer aan het maken is, zeker wat buitenlands beleid betreft.

Onder de stoere campagnepraat zit een terugkeer verscholen naar het Amerikaanse pragmatisme dat ook het buitenlands beleid van zijn voorgangers Obama en Bush typeerde.