Hij zei dat als hij naar de televisie keek of de krant opensloeg, hij alleen maar "verhalen over chaos" ziet, terwijl "volledig het omgekeerde waar" is. "Deze administratie loopt als een fijn afgestemde machine", zo zei Trump.

Trump heeft net een periode achter de rug die gekenmerkt wordt door lekken, verdeeldheid en het opstappen van zijn nationale veiligheidsadviseur en zijn kandidaat voor minister van Arbeid.

Trump zei ook nog dat het uitrollen van het inreisverbod voor inwoners van zeven moslimstaten "zeer vlot" was verlopen. Het inreisverbod leidde tot chaos in luchthavens in de VS en elders ter wereld en het werd eerst een aantal keren anders geïnterpreteerd en daarna geschorst door een rechtbank.

De president tweette "SEE YOU IN COURT" na die uitsprak en het Witte Huis zei dat het onmiddellijk in beroep zou gaan of anders het presidentiële decreet zou herzien of een nieuw zou uitvaardigen. Dat was zowat een week geleden en intussen is er nog niets gebeurd. Nu heeft Trump aangekondigd dat hij volgende week een nieuw decreet over immigratie zal uitvaardigen dat "ons land uitvoerig zal beschermen".