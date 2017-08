Fans van de Britse monarchie en van prins William en zijn vrouw Catherine in het bijzonder, kunnen op 27 september bij Chiswick in Londen terecht. Die dag veilt het veilinghuis een stuk huwelijkstaart van de hertogen van Cambridge.

Het gaat om een stuk fruitcake uit 1 van de liefst 8 lagen die de huwelijkstaart (zie foto onder) telde. Het is in papier gewikkeld en steekt in een verguld doosje van tin, inclusief een kaartje van het toen kersverse echtpaar.

Na hun huwelijk op 29 april 2011 deelden William en Catherine stukken van de taart als souvenir aan hun gasten uit. Dat is een traditie in het Verenigd Koninkrijk. Het duurde destijds liefst 5 weken om de taart te maken. Dit stuk moet tussen de 800 tot 1.200 pond (872 tot 1.308 euro) opbrengen. Wie het te koop aanbiedt, is niet bekend.

Enkele jaren geleden ging in Californië al eens een stuk van de huwelijkstaart van William en Catherine onder de hamer. Dat bracht toen 6.000 pond (ruim 6.500) euro op. In augustus 2014 kwam ook een stuk van de huwelijkstaart van de Britse kroonprins Charles en Diana op de markt. Een privéverzamelaar legde toen 1.375 dollar (1.169) euro voor het kleinood op tafel.