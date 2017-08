Ground-Based Midcourse Defense (GMD) is specifiek gericht tegen intercontinentale ballistische raketten (ICBM's) die al dan niet kernkoppen kunnen vervoeren. Het is net dat type raket dat Noord-Korea nu zou ontwikkeld hebben en waar er onrust over bestaat.

In principe moet dat GMD in staat zijn om raketten in de drie fasen van hun vlucht te onderscheppen: net na de lancering, in "midcourse" tijdens hun hoogste vlucht in de ruimte en in de "terminal phase" als de raket atmosfeer opnieuw binnenkomt.

Dat systeem is operationeel: de VS hebben twee stations voor radar- en raketafweer in Fort Greely in Alaska en op de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië. U ziet dat de westkust van de VS afgedekt wordt en dat is met Noord-Korea natuurlijk geen toeval. Enkele weken geleden werd een succesvolle test ondernomen met een ICBM die vanuit het Amerikaanse atol Kwajalein in de Stille Oceaan werd afgevuurd op Amerika en werd onderschept door een antiraketraket vanop Vandenberg.