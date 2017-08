Het gevaar vanuit Guam is de Noord-Koreanen dus niet ontgaan en vandaar wellicht ook de bedreiging met een raketaanval. Toch zijn er natuurlijk Amerikaanse troepen veel dichterbij, namelijk in Zuid-Korea zelf en bovendien heeft de VS ook militaire bases in Japan, namelijk in de buurt van de hoofdstad Tokio en op de zuidelijke eilandengroep van Okinawa.

Noord-Korea heeft echter Guam bedreigd net omdat dat Amerikaans grondgebied is, dat echter al veel langer binnen het bereik van ballistische raketten van Pyongyang ligt. Kim Jong-un bedreigt symbolisch dus Amerikaans grondgebied. Nu wordt aangenomen dat hij ook raketten kan afschieten tot in Alaska of de westkust van de VS, maar die zullen wellicht niet erg accuraat zijn.

Overigens is Guam ook niet onverdedigd tegenover Noord-Koreaanse raketten. Op het eiland staan zowel Patriot- als THAAD-batterijen opgesteld. Die laatsten horen bij het neusje-van-de-zalm als het gaat om het onderscheppen van ballistische raketten, zoals onlangs ook bij testen bleek. Die THAAD (Terminal High Altitude Area Defence) staat overigens ook in Japan en Zuid-Korea.