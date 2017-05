Diversiteit binnen de magistratuur ziet Kastit als een enorme rijkdom. "Een maatschappij moet de mogelijkheid hebben zich ten allen tijde aan te passen aan haar publiek en samenstelling. Dan evolueer je als maatschappij, ga je vooruit. Als je als maatschappij niet uitgedaagd wordt door die nieuwe invloeden, blijf je stilstaan."

Toch twijfelt ze of een geforceerde personeelssamenstelling dé oplossing is. "Ik ben er alleen niet zo zeker van of we per se moeten forceren om in elke personeelssamenstelling de juiste kleurtjes te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat een rechtszoekende veel meer gediend is met iemand die een basishouding van respect en openheid heeft. Dat is het allerbelangrijkste, veel meer dan de huidskleur die voor je zit."

Een allochtone rechter kan volgens haar een meerwaarde bieden omdat hij of zij, gegeven die migratie achtergrond, soms kleine elementen in een verhaal van een allochtone burger beter kan begrijpen. "Maar de wet, de procedures zijn de belangrijkste leidraad, niet wie waar vandaan komt of welke kleur iemand heeft." Ofwel: wet is en blijft wet.