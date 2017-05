Het Groenboek is één van de resultaten van OP.RECHT.MECHELEN, een festival waarmee 400 jaar rechtspraak in Mechelen gevierd wordt. Het festival nodigde magistraten, advocaten, politiemensen, hulpverleners en beleidsmensen uit om na te denken over de toekomst van justitie. Het resultaat van hun denkwerk is samengevat in 15 voorstellen.

"We wilden niet focussen op alle mogelijke problemen, maar kijken wat er net beter kan zonder dat het al te veel geld kost. We wilden vooral luisteren naar wat de maatschappij, de burger vindt dat er zou moeten verbeteren", getuigt Willockx in "De wereld vandaag" op Radio 1.