Brandweer geeft tips voor veilig vuurwerk

Wie vanavond en vannacht van plan is om vuurwerk af te steken, houdt het best rekening met enkele veiligheidstips. Zo is het bijvoorbeeld geen goed idee om vuurwerk aan te steken met een lucifer.

