Le débat autour du port du voile à l’école n’avait jamais vraiment disparu en Flandre. Il a toutefois été ravivé par la récente décision judiciaire d’autoriser onze jeunes filles à porter le voile dans leurs écoles secondaires à Maasmechelen (Limbourg). Hier, GO ! Onderwijs, le pouvoir organisateur de l’enseignement officiel en Flandre, a décidé d’interjeter appel contre la décision du tribunal correctionnel de Tongres.

Sur le plateau de la VRT, Theo Francken a réagi à cette affaire: "La position du parti est que chaque école a la possibilité de choisir. Mais si vous me demandez mon avis personnel, je peux vous le dire : je suis pour une interdiction du voile à l’école. Si on me pose la question, je l’introduirais", a-t-il commenté.

"Je crois que de nombreuses filles portent le voile de par leur propre volonté. Mais s’il y a ne fut-ce qu’une fille qui le subit, suite à la pression des parents, d’un frère, d’un amis, cela pose problème".