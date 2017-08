Gedurende heel de menselijke geschiedenis is er een van drie dingen gebeurd als de nieuwe maan direct tussen de aarde en de zon passeerde. Ofwel zagen we dan een volledige zonsverduistering - als de maan dicht genoeg bij de aarde staat om haar schaduw er op te laten vallen -, ofwel zagen we een ringvormige zonsverduistering, waarbij er steeds een ring van de zon rond de maan niet bedekt wordt - als de maan te ver van de aarde staat en haar schaduwkegel eindigt voor die de aarde bereikt -, ofwel zagen we een hybride zonsverduistering, die afhankelijk van de plaats op aarde totaal dan wel ringvormig is, en die meestal eerst ringvormig is, dan totaal, en vervolgens weer ringvormig.

De baan van de maan rond de aarde is niet ringvormig maar een ellips, en de ongeveer 6.000 kilometer verschil tussen de afstand van de aarde tot de maan in haar perigeum - het dichtste punt dat de maan de aarde benadert -, en de afstand van de aarde tot de maan in het apogeum - het verste punt waarop de maan van de aarde kan staan -, maakt het verschil tussen de verschillende soorten zonsverduistering.

Momenteel zijn zo'n 40 procent van alle zonsverduisteringen volledige verduistering, en dat percentage ligt veel lager dan vroeger, veel vroeger. En omdat de maan zich constant traag weg blijft bewegen van de aarde, zal dat percentage blijven dalen, tot er binnen 650 miljoen jaar geen volledige zonsverduisteringen meer zullen voorkomen.