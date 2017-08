Voor een goed begrip - en voor wie niet meteen goed heeft opgelet toen het onderwerp aan bod kwam in de les - leggen we eerst het verschijnsel even uit. Bij een zonsverduistering staan de aarde, de maan en de zon precies op één lijn. Omdat de maan tussen de aarde en de zon staat, bereikt het zonlicht de aarde - voor even althans - niet meer.