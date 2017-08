In de open brief waarschuwen 116 technologie-experten uit 26 landen dat dodelijke autonome wapens, zogenaamde "killer robots", na buskruit en kernwapens, een derde revolutie in oorlogsvoering dreigen te veroorzaken. "Eens ze zijn ontwikkeld zullen ze leiden tot gewapende conflicten op een ongeziene schaal en aan een snelheid die voor mensen moeilijk te bevatten is", aldus de specialisten.

"Dit kunnen wapens van terreur zijn, wapens die despoten en terroristen gebruiken tegen onschuldige burgers en wapens die gehackt kunnen worden om zich op ongewenste wijze te gedragen", waarschuwen de ondernemers verder "Eens deze doos van Pandora geopend is, wordt het moeilijk die te sluiten." Ze roepen de Verenigde Naties daarom op snel in actie te komen en "een manier te vinden om ons allemaal te beschermen tegen die gevaren".

De brief werd vandaag gepubliceerd in het kader van een internationale conferentie over autonome wapens in Melbourne. Autonome wapens of killer robots zijn wapensystemen, zoals tanks of drones, die zonder sturing of beslissing van mensen tot actie kunnen overgaan. Volgens Human Rights watch zijn er momenteel een tiental landen, waaronder de Verenigde Staten, China, Israël, Zuid-Korea, Rusland en Groot-Brittannië, die werken aan dergelijke wapens.