Voorlopig is het nog te vroeg om de indeling van de dinosauriërs in de handboeken aan te passen, en driftig de uitspraak van de nieuwe groep "Ornithoscelida" te beginnen leren. De Baron stamboom is controversieel en er wordt nog druk over gedebatteerd onder paleontologen.

Zo zijn er bijvoorbeeld anatomische details zoals de luchtzakken, die gedeeld worden door de theropoden en de sauropoden, die in de oude indeling samen zaten, en niet door de Ornithischia. In de oude stamboom betekent dat enkel dat theropoden en sauropoden nauw verwant zijn, in de nieuwe stamboom zouden de luchtzakken zich twee maal onafhankelijk van elkaar moeten ontwikkeld hebben. Dat is niet uitgesloten, het vogelbekken is in de evolutie wel drie maal opgedoken - vogels stammen immers af van dinosaurussen met een reptielenbekken -, maar voorlopig beschikken we niet over de fossielen die daar uitsluitsel over zouden kunnen geven.

En bovendien steunt de nieuwe stamboom op de anatomie van een aantal van de vroegste dinosaurussen en hun voorvaders, waarvan er een aantal zelf nog een compleet raadsel zijn. Eerder deze maand nog werd een dino die Pisanosaurus heet, gedegradeerd van zijn status als een van de eerste Ornithischia, naar een groep van slungelachtige protodinosaurussen.

De fossielen die het meest kunnen bijbrengen aan de indeling van de stamboom van de dinosaurussen, die in afzettingen uit de Trias-periode zitten, worden nog steeds naar boven gehaald, bekeken, nagekeken, en vaak opnieuw ingedeeld.

Chilesaurus is ook niet de eerste bizarre, gebekte theropode die we kennen: Limusaurus uit een 160 miljoen jaar oude afzetting in China, is er ook zo eentje. Het laatste woord is dus duidelijk nog niet gezegd over deze kwestie.