Het Australische onderzoeksteam wil nu nagaan of de behandeling de levenskwaliteit van de kinderen verbeterd heeft.

Dat is belangrijk want wereldwijd worden 250 miljoen mensen getroffen door voedselallergieën, een aantal dat de laatste 20 jaar meer dan verdrievoudigd is. Pinda-allergie is de belangrijkste doodsoorzaak bij overlijdens ten gevolge van voedselallergie, en het aantal gevallen van pinda-allergie is het sterkst gestegen van allemaal.

Volgens professor Tang openen de bevindingen van de studie "de opwindende mogelijkheid dat tolerantie een realistische doelstelling is bij de behandeling van voedselallergieën. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het identificeren van een effectieve behandeling om het probleem van de voedselallergieën in de Westerse wereld aan te pakken."

De studie van professor Tang en haar team is gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet Child & Adolescent Health.