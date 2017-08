Het is een vreemd gezicht, vandaag op Lowlands: wetenschappers spreken festivalgangers aan om te vragen of ze snel even wat speeksel willen afstaan. Wie toestemt, krijgt een wattenstaafje in de mond. Met het speeksel in dat staafje kunnen wetenschappers in een labo DNA isoleren.

"We gaan op die manier bij vijfhonderd proefpersonen een DNA-staal afnemen", zegt onderzoekster Karin van der Tuin van het Leids Universitair Medisch Centrum. "En al dat DNA gaan we in een labo analyseren."

Het doel van al die analyses: onderzoeken of genetische verschillen een indicatie zijn voor seksuele aantrekkingskracht. Wat eenvoudiger geformuleerd: klopt het dat genetische tegenpolen elkaar aantrekken, zoals de volksmond soms suggereert?

"Singles met de grootste verschillen in DNA gaan we aan elkaar matchen", zegt van der Tuin. "Zij krijgen elkaars contactgegevens en we vragen hen ons op de hoogte te houden. Maar ook koppeltjes kunnen deelnemen aan de studie. We onderzoeken of hun DNA meer verschilt dan het DNA van twee willekeurige mensen. Maar wees gerust: als dat niet zo is, dan is dat nog geen reden om uit elkaar te gaan."