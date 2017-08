Het team bestudeerde de rol in tumorgroei van glutamine synthetase (GS), een enzym dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van eiwitten. Ze stelden vast dat GS noodzakelijk is voor de herprogrammatie van "goede" naar "slechte" macrofagen.

De studie bewijst voorts dat de activiteit van GS in macrofagen de uitzaaiing van kanker bevordert, en dat dit nefaste gedrag omkeerbaar is.

“De resultaten zijn op zijn minst verrassend. We tonen aan dat inspelen op het metabolisme van de macrofagen de groei van tumoren beïnvloedt: GS blokkeren zorgt ervoor dat de macrofagen opnieuw de groei van de tumor bestrijden, in de plaats van die te stimuleren”, zo zei professor Mazzone op de website van VIB.