Auteur: Johan Tas

Johan Tas Voor de Belgische kust is een uniek fossielenkerkhof ontdekt. Dat meldt het Vlaams Instituut voor de Zee. Daaruit blijkt dat er 45.000 jaar geleden tijdens de laatste ijstijd een kolonie van een honderdtal walrussen leefde aan onze kust. Dat is de meest zuidelijke plek waar die dieren ooit geleefd hebben. Nu leven walrussen alleen in het hoge noorden.