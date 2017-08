Greenpeace is niet te spreken over het Belgisch kernafvalplan. "Het is niet geloofwaardig," zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "De Europese Unie heeft jaren geleden al richtlijnen opgesteld voor de opslag van hoogradioactief afval. Dat is helemaal niet duidelijk in dit Belgisch kernafvalplan, en daarom vragen wij de vernietiging van het plan."

"Het plan kijkt vooral terug naar de geschiedenis van het kernafvalplan in ons land," zegt Thijs, "maar er staat helemaal niet in hoe en waar we het afval gaan opslaan."

"Ook over de kostprijs wordt nauwelijks iets gezegd. Het werk moet helemaal opnieuw gedaan worden."