Yannick Devos van de ULB deed een gelijkaardig onderzoek in Brussel. Hij nam een groot aantal stalen op bij verschillende plekken binnen de eerste omwalling uit de dertiende eeuw. Historische bronnen vermelden een burcht rond het jaar 1000 bij Sint-Goriks, maar daarvan is nooit een spoor gevonden.

Devos ontdekte wel dat er in Brussel al sprake was van landbouw en veeteelt nog voor de omwalling er stond. Dat heeft hij kunnen vaststellen, omdat de zwarte laag doorloopt onder de omwalling. "Ook in Brussel zien we in de oudste zwarte lagen uit de 10de-13de eeuw vooral landbouw en veeteelt," vertelt Devos aan Het Laatste Nieuws.

Er zijn een aantal stalen uit Brussel die nog moeten onderzocht worden. Het onderzoek is dus nog niet helemaal afgelopen.