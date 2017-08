Het ministerie van Oudheden zei dat de ontdekking er op wees dat het gebied "gedurende lange tijd een belangrijke begraafplaats is geweest".

De graven bevatten verschillende sarcofagen, stenen doodkisten, en scherven van klei. In één graf, dat enkel bereikt kon worden door een schacht die in de rots is uitgehakt, lagen vier sarcofagen waarop een menselijk gezicht gebeeldhouwd was.

In een ander graf vonden de archeologen zes gaten voor een teraardebestelling, waaronder een voor de begrafenis van een klein kind.

(lees voort onder de foto)