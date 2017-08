Professor Bingham wijst ook op een verontrustende trend: "Het meeste vulkanisme dat momenteel op de wereld voorkomt, speelt zich af in gebieden die nog maar recent hun bedekking van gletsjers verloren zijn, na het einde van de laatste IJstijd. Die plaatsen zijn onder meer IJsland en Alaska."

"De theorie laat veronderstellen dat dit gebeurt omdat er druk vrij komt in de vulkanen in die gebieden als de ijslagen die op hen drukten verdwenen zijn, en dat de vulkanen actiever worden.

En dit zou kunnen gebeuren in West-Antarctica, waar een aanzienlijke opwarming door de klimaatverandering de ijskappen begint aan te tasten. Als de ijskappen flink dunner worden, kan dat leiden tot een verhoogde druk in de vulkanen die er onder liggen. Dat kan dan weer leiden tot uitbarstingen die de ijskappen voort destabiliseren, en die de stijging van de zeespiegel, die nu al plaatsvindt in de oceanen, nog versterken.

"Het is iets dat we nauwgezet in de gaten moeten houden", zei Bingham.

De studie over de nieuwe vulkanen is gepubliceerd in Special Publications van The Geological Society.