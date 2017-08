De Perseïden zijn een jaarlijks weerkerend fenomeen en ze worden veroorzaakt doordat de aarde de baan van komeet 109P/Swift-Tuttle kruist. Dat begint op 17 juli en het duurt tot 24 augustus, en er zijn duidelijk meer meteoren te zien van 8 tot 18 augustus. De piek aan meteoren lag dit jaar in de nacht van 12 op 13 augustus, vorige nacht dus.

In de baan van de komeet bevindt zich een wolk van stofdeeltjes, waarvan er heel wat terechtkomen in de dampkring van de aarde. De deeltjes hebben een snelheid van meer dan 200.000 kilometer per uur, en ze verhitten door de wrijving met de lucht. Dat is zichtbaar als een lichtspoor, dat zowel veroorzaakt wordt door het gloeiende object als door een spoor van gloeiende deeltjes die het achter zich laat.

De meeste deeltjes van de Perseïden zijn niet groter dan een zandkorrel en ze branden volledig op in de atmosfeer. Sommige deeltjes zijn groter en kunnen dan een vuurbol of bolide worden. Dat is een zeer heldere meteoor.