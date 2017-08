In 2014 al waarschuwde een studie in Nature Climate Change voor een verdubbeling van het aantal extreme El Niño’s als gevolg van de stijgende temperaturen.

Over hoe planten precies op de klimaatverandering reageren, is nog veel niet duidelijk. Vier nieuwe instrumenten die volgend jaar waarschijnlijk naar het ruimtestation ISS zullen worden gebracht, moeten wetenschappers een veel duidelijker beeld geven van hoe planten reageren op extreme veranderingen in het klimaat.

Zeker is dat nog niet, want de regering-Trump heeft voorgesteld om een van de instrumenten te schrappen. Het gaat om het Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) van de NASA, dat gebouwd zou worden met reserveonderdelen van zijn voorganger OCO-2. Het is nog niet duidelijk of het Amerikaanse Congres Trump daarin zijn zin zal geven.

Als al de projecten afgewerkt worden volgens plan, "zullen we een behoorlijk volledig beeld hebben van het gedrag van planten", zo zei Annmarie Eldering, de projectleider voor OCO-3 aan het Jet Propulsion Laboratory van de NASA.