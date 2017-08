Hoofdonderzoeker George Church, een bekende naam in de VS, heeft ook een eigen bedrijf opgericht: eGenesis. En dat heeft intussen verdere stappen vooruit gezet. In een nieuw rapport, dat verschenen is in het vakblad Science, leggen de wetenschappers uit dat ze erin geslaagd zijn om de virusvrije cellen te klonen en vervolgens te laten ontwikkelen tot een embryo.

Die embryo's werden ingeplant bij een zeug en dat resulteerde uiteindelijk in 15 gezonde biggetjes, genetische kopieën van het varken dat de initiële cel leverde. Het oudste is momenteel 4 maanden oud. Alle varkens werden geboren zonder retrovirussen in hun DNA.

Het gaat om een belangrijke stap, maar varkensorganen transplanteren in mensen is nog niet voor morgen. Zo is er naast het virusprobleem ook de kwestie van de immunologie. Ons immuunsysteem stoot het "vreemde" varkensorgaan af. Daar is nog geen afdoende oplossing voor. Bovendien zullen er nog jaren van testen nodig zijn.