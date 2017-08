1. In 18 gevallen kwam de melding na de klacht van een ongelukkige consument. Zo waren er stukjes plastiek in Franse appelcake en insecten in een blik witte bonen uit Italië. De vreemdste vondst: metalen kabels in babyvoeding uit Hongarije.

2. Slechts 2 keer wordt melding gemaakt van incidenten met eieren of eierproducten. In het ene geval ging het om salmonella in eieren afkomstig van Polen. Het andere geval leidde tot de eiercrisis die ons land nu al dagen in zijn greep houdt. Problemen met eieren blijken echter veel zeldzamer dan problemen met bijvoorbeeld vlees en gevogelte. Opvallend toch.

3. Vlees en gevogelte blijken erg vatbaar voor besmetting met de salmonella-bacterie. Besmetting met salmonella gaat gepaard met misselijkheid, overgeven en diarree.

4. Een opvallende melding gaat over sulfadiazine in bevroren varkensvlees afkomstig van België. Sulfadiazine is een antibioticum dat vooral wordt ingezet voor de bestrijding van toxoplasmose. België meldde het geval zelf in december vorig jaar aan de Europese instanties. Nadien kwamen er heel wat vragen om verduidelijking van andere EU-lidstaten. Zelfs Hongkong mengde zich even in de zaak.

5. Residuen van pesticiden werden gevonden in Belgische aardappelen en rode kool, in Poolse broccoli en in Braziliaanse mango’s. Enkel bij de ondertussen beruchte fipronil-eieren ging het niét om groenten en fruit. Logisch, want pesticiden worden vooral gebruikt in de landbouw.

6. Vis komt 30 keer voor op de lijst. In de helft van de gevallen ging het om residuen van het erg giftige kwik. Er waren problemen met Spaanse makreel, Franse sardientjes, Kroatische forel en Vietnamese zwaardvis. In een derde van de gevallen ging het om vis afkomstig van Vietnam. Ook zwaardvis-filet staat opvallend vaak op de lijst.

7. Er zijn ook schijnbaar onschuldige gevallen. Zo werden pinda’s gedetecteerd in chocoladerepen uit de Verenigde Staten, zonder dat die pinda’s op de verpakking vermeld stonden. Niet zo spectaculair als pakweg larven in visfilet (jawel, die waren er dus ook), maar erg gevaarlijk voor mensen met een pinda-allergie.

Tot slot nog een korte bloemlezing uit de andere vreemde vondsten: dioxine in schapenvlees, toxines in oesters, paardenlever met cadmium, frambozen met norovirus en, last but not least, een dode schorpioen in een portie met noedels met limoengras en groenten.