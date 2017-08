McCarty vermoedt dat de smeltende permafrost heeft bijgedragen aan de brand. Uit studies is gebleken dat de permafrost in de buurt van het stadje Sisimiut gedegenereerd is. Op veel plaatsen in het Noordpoolgebied is de permafrost, een aardlaag die normaal heel het jaar door bevroren is, in het warme seizoen aan het smelten, wat problemen geeft als wegzakkende wegen en gebouwen, en aardverschuivingen.

Als permafrost smelt, komt er ook methaan en CO2 vrij, twee broeikasgassen. Dat is ook zo bij veenbranden, en het verontrust de onderzoekers. Bij de veenbranden komen grote hoeveelheden CO2 vrij, en ook "black carbon", roet dat eveneens bijdraagt tot de opwarming van de aarde. Als het roet bovendien terechtkomt op de gletsjers op Groenland, warmen die sneller op en smelten ze sneller af, omdat het zwarte roet de warmte opneemt terwijl het witte ijs ze grotendeels weerkaatst. Zo dragen de veenbranden dus bij tot de opwarming van de aarde, terwijl ze er mogelijk ook het gevolg van zijn.

Onderzoekers analyseren momenteel satellietbeelden en andere informatie om bewijs te zoeken voor eerdere uitbraken en een mogelijke link met de klimaatverandering.

"Dit veen ligt op minder dan 70 kilometer van de ijslaag. Het is een beetje moeilijk te geloven dat het veen reeds gedegradeerd zou zijn zonder hogere temperaturen en toegenomen afsmelting", zei bosbrandenexpert McCarthy aan de BBC. "Maar als wetenschapper kunnen we niet zeggen dat het zeker de klimaatverandering is, tot we de analyse na de brand verricht hebben."

"Ik verricht veel werk in dit vakgebied, en ik kan jullie verzekeren, niemand heeft er ooit aan gedacht een studie te verrichten van branden op Groenland!", zo voegde ze er nog aan toe.