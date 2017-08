“Twee valstreepgaten op weg naar het werk.” Met deze verlossende tweet maakte Deboosere meteen duidelijk wat die bizarre gaten in de wolken boven Vilvoorde waren. Ook elders in het centrum van het land waren de gaten te zien, onder meer in de gemeenten Herentals, Haacht, Wilrijk en Elewijt.

Valstreepgaten, ook wel bekend als "vliegtuiggaten" of "pilotengaten" komen voor bij middelhoge wolken met onderkoelde waterdruppels. Dat zijn waterdruppels met temperaturen onder het vriespunt, die niet bevroren zijn. Wanneer vliegtuigen door zulke wolken vliegen kunnen er ijskristallen ontstaan.

De oorspronkelijke bewolking verdampt en hierdoor ontstaat er een gat in het wolkendek. De ijskristallen die in het gat gevormd zijn, kunnen dan naar beneden vallen en de vorm aannemen van een pluim. De tentakelachtige strepen die zo ontstaan, noemt men "virga" of "valstrepen".

Valstreepgaten werden in maart dit jaar onder de term "cavum" (Latijns voor "gat") opgenomen in de gerenommeerde International Cloud Atlas, een publicatie van de World Meteorological Organization (WMO).

Mensen verwarren valstreepgaten weleens met ufo's, maar er is dus niets bedreigends aan het luchtfenomeen. Het levert wel indrukwekkende foto's op. "Als je echt wil kijken, is er veel te zien," aldus weerman Frank Deboosere, die tipt om wat vaker naar de lucht te kijken om andere interessante weerfenomenen te aanschouwen.