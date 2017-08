Julias werd volgens de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus rond het jaar 30 gebouwd op de ruïnes van Betsaïda. Dat vissersdorp, aan de noordzijde van het meer van Tiberias, was volgens de evangelisten de plek waar behalve Simon Petrus ook nog twee andere apostelen werden geboren en opgroeiden: Petrus' broer Andreas en Filippus.

Archeologen zoeken al geruime tijd naar de historische plaats Julias en hadden daarvoor drie verschillende sites voor ogen. De Israëlisch-Amerikaanse onderzoekers legden de eerste site bloot en bestempelde die als "valabele kandidaat". Maar na de opgravingen van de tweede site - enkele kilometers verderop - die tot vorige week duurden, moesten ze hun inschatting bijstellen.

"Op de tweede site hebben we fragmenten van aardewerk, muntstukken en de overblijfselen van een openbaar bad opgegraven, wat erop wijst dat het niet op een klein dorpje ging, maar wel om een plaats die met Julias overeen zou kunnen komen", zegt archeoloog Mordehaï Aviam van Kinneret College, een universiteit aan het meer van Tiberias. "Op basis van de bevindingen, denken we dat de kans groot is dat de site gevestigd is op de plek van Betsaïda."

Aviam hoopt verdere opgravingen te kunnen doen om ook de overblijfselen uit de Joodse periode te bereiken, zodat hij de hypothese kan bevestigen.