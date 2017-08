Verwacht wordt dat de hittegolven veruit het dodelijkst zullen zijn, met zelfs 99 procent van het totale aantal overlijdens als gevolg van extreme weersomstandigheden. Het aantal doden als gevolg van hittegolven zou exponentieel kunnen toenemen van 2.700 per jaar naar 151.500 per jaar. Ook het aantal slachtoffers van overstromingen stijgt naar jaarlijks 233 doden tegen het einde van de eeuw tegenover gemiddeld zes doden per jaar tussen 1981 en 2010. Het zuiden van Europa zal zwaarder getroffen worden dan het noorden met een cijfer van 700 doden per miljoen inwoners per jaar tegen het einde van de eeuw, tegenover 11 doden per miljoen inwoners aan het begin van deze eeuw.