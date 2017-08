Op 29 juli is opnieuw geschiedenis geschreven in het verhaal van Hyperloop One, het bedrijf dat werkt aan een nieuw transportsysteem waarbij capsules door een (quasi-)luchtledige tunnel flitsen. De technologie is grotendeels gebaseerd op magnetische aansturing die de capsules letterlijk doet zweven waardoor ze in theorie snelheden tot 1.200 kilometer per uur kunnen halen.

Die snelheid blijft voorlopig toekomstmuziek, maar bij een nieuwe test op het testcircuit in de woestijn van Nevada in de VS heeft de capsule XP-1 wel een recordsnelheid van 310 kilometer per uur bereikt, zo meldt het bedrijf met veel trots in een persbericht.

De XP-1 heeft daarbij bijna het volledige testcircuit benut, goed voor een afstand van 500 meter. De eigenlijke versnelling vond plaats over een afstand van 300 meter. Nadien kwam de capsule langzaam tot stilstand.

Bij de test kon Hyperloop One naar eigen zeggen alle componenten van het systeem testen, zoals de elektrische motor, het magnetische veld en het vacuümsysteem.

(Lees voort onder video)