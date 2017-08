Ziektes wegvagen door de genen die ze veroorzaken uit te schakelen, weg te knippen of te wijzigen: dat is in lekentaal wat wetenschappers met de CRISPR-Cas9-techniek (kortweg CRISPR) proberen te doen.

Wetenschappers verbonden aan de Oregon Health and Science University en het Salk Institute in de VS en het Institute for Basic Science in Zuid-Korea hebben die techniek nu voor het eerst gebruikt om met succes een welbepaald gen in menselijke embryo's uit te schakelen dat hypertrofische obstructieve cardiomyopathie veroorzaakt.

Die erfelijke hartziekte komt voor bij zowat 1 op de 500 mensen en kan een plotse hartstilstand veroorzaken. Wie het ziekmakende gen in zich draagt, heeft een kans van 1 op de 2 om de ziekte aan haar of zijn kinderen door te geven.