De mens verbruikt meer grondstoffen dan onze planeet per jaar kan produceren en we creëren meer afvalstoffen dan de Aarde kan verwerken. Vandaag is het “Earth overshoot day”. Dat wil zeggen dat we voor dit jaar het maximum hebben bereikt wat onze planeet kan verwerken of produceren zonder aan de reserves te zitten. Vanaf vandaag leven we met andere woorden op krediet.

Om onze huidige levensstijl vol te houden, zonder onze planeet op termijn ten gronde te richten, hebben we eigenlijk 1,7 planeten nodig. “Earth overshoot day” valt dit jaar op 2 augustus, dat is het vroegste tot nog toe. We zitten dus jaar na jaar steeds gretiger aan de reserves van de Aarde. Ter vergelijking: het is van 1970 geleden dat we aan één planeet genoeg hadden om aan onze consumptie te voldoen.