Zeewier en geroosterde insecten? De jongste jaren groeien ze langzaam tot het nieuwe culinaire normaal uit in het Westen. Wetenschappers verbonden aan de University of Southern Denmark (SDU) willen graag nog een derde ongewone hap aan ons menu toevoegen: kwallen.

Wij associëren kwallen in de eerste plaats met vervelende beten op het strand in de zomer, maar in Azië staan ze al duizenden jaren op het menu. De traditionele bereiding levert echter een kraakbeenachtige structuur op. Daarom hebben de Denen een meer appetijtelijk recept bedacht: ze drogen de dieren.

Het proces is betrekkelijk eenvoudig. Eerst leggen ze de kwallen in een bad van alcohol. In enkele dagen tijd vervangt die het water in hun lichamen. Vervolgens laten ze de alcohol verdampen tot de kwallen kurkdroge en flinterdunne schijfjes zijn, net als knapperige aardappelchips. Een uitgesproken smaak zouden die niet hebben.