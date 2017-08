In dit onderzoek hebben wetenschappers van de universiteit van North Carolina de luchtverontreiniging onder de loep genomen. Want de opwarming van de aarde versterkt ook nog eens het effect van de bestaande verontreiniging. Dat zien we vooral in de zomer in drukke steden of aan grote verkeersassen.

Door de extra hitte komt dan geregeld ozon voor. Dat is een schadelijk gas dat in de lage luchtlagen ontstaat door de inwerking van het zonlicht op de aanwezige verontreiniging. Het is een zeer agressief gas dat de slijmvliezen beschadigt en diep in de longen doordringt.

Volgens de wetenschappers zullen de verhoogde ozonconcentraties door de opwarming leiden tot 60.000 extra sterfgevallen per jaar. Om dit cijfer even in perspectief te zetten. Jaarlijks sterven 5,5 miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen luchtvervuiling. Slechte lucht is mee verantwoordelijk voor longkankers, hartaanvallen en beroertes.

De onderzoekers onderstrepen dat een gezamenlijke inspanning om klimaatverandering tegen te gaan een groot verschil kan maken voor de gezondheid van miljoenen mensen.