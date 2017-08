Het beeld werd gevonden op een diepte van 40 centimeter op de site van het ziekenhuis van de vroegere hoofdstad van het Khmer-rijk. Het zou dateren uit de 12e eeuw en het zou een bewaker van het complex voorstellen.

Er zijn veel dergelijke beelden in Angkor, maar het gaat wel om één van de belangrijkste vondsten van de voorbije jaren. In 2011 werden er twee grote beelden van de Boeddha opgegraven. De archeologen, zowel Cambodjaanse als die van het Institute of Southeast Asian Studies in Singapore (ISEAS), zijn dan ook in hun nopjes.

Angkor was op zijn hoogtepunt in de 12e eeuw één van de grootste steden ter wereld met een bevolking van een miljoen inwoners. Het is bekend van zijn grote tempel, Angkor Wat, maar het was daarnaast ook het belangrijkste centrum van Zuidoost-Azië.

Na jaren van verwaarlozing werd Angkor in de 19e eeuw ontdekt door Franse archeologen. Nu is het de belangrijkste toeristische attractie van Cambodja en jaarlijks komen er ongeveer twee miljoen bezoekers. De ruïnestad is dan ook een belangrijke bron van inkomsten voor het land.