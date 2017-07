Gonzalo Fernández de Oviedo: voor velen is hij een nobele onbekende, maar toch was hij een belangrijke staatsman en historicus in het Spanje van de late 15e en vroege 16e eeuw. Na zijn dood in 1557 is hij begraven in de kathedraal van Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. Een lokaal conservatieteam meent nu te weten waar precies in het gebouw hij te rusten is gelegd: een crypte die al in 1992 bij toeval is ontdekt.

25 jaar geleden vonden werken plaats in de kathedraal, de eerste die in de Nieuwe Wereld is gebouwd. Dat gebeurde naar aanleiding van de 500e verjaardag van de "ontdekking" van Amerika door Christoffel Columbus die ooit zelf in de kathedraal begraven lag. Toen werklui een laag zand afschraapten, botsten ze op de crypte van 8,46 bij 3,80 meter.

"We weten dat tot het midden van de 16e eeuw een altaar ter ere van Sint Lucia in de kathedraal stond", vertelt Esteban Prieto Vicioso aan El Païs. Hij is het hoofd van het conservatieteam en gelooft rotsvast dat Oviedo in de crypte ligt begraven."Dat altaar is gebouwd op bevel van Oviedo. Eronder liet hij een crypte optrekken waarin hij later is begraven. Niks wijst erop dat zijn lichaam nadien is verplaatst."

Het conservatieteam probeert nu de nodige middelen in te zamelen om de crypte op te graven en te openen. Naast de resten van Oviedo denkt het een ijzeren sleutel te vinden van het fort van Santo Domingo waarvan Oviedo de laatste 25 jaar van zijn leven gouverneur was. De man zelf identificeren, zou normaal niet moeilijk mogen zijn want ooit liep hij een ernstige wonde aan het hoofd op tijdens een gevecht in wat vandaag Panama is. Zijn schedel zou nog steeds sporen van die wonde moeten vertonen.