De NIP-test is een bloedtest die onder meer het syndroom van Down bij foetussen kan opsporen. Na twee weken zou je dan 99 procent zeker weten of je kind aan het syndroom lijdt of niet. Maar dat klopt niet, zeggen onderzoekers van de Gentse Universiteit. Het is helemaal niet zeker dat je kind het syndroom heeft, ook al geeft de test dat aan.

"Stel je voor dat 10.000 vrouwen zonder een verhoogd risico een NIPT ondergaan, bijvoorbeeld jonge vrouwen van gemiddeld 27 jaar met een normale eerste-trimester echografie", schrijft Mertes op de website van De Maakbare Mens.

"In deze groep zal slechts 1 op de 1.000 vrouwen zwanger zijn van een foetus met het syndroom van Down en zullen dus 10 vrouwen een afwijkend NIPT-resultaat krijgen van hun arts. Van de andere 9.990 vrouwen waarvan de foetus geen syndroom van Down heeft, zullen er gemiddeld ook 1 op de 1.000 – ten onrechte – een afwijkend resultaat krijgen (dat is de 99,9% die hoger vermeld werd), met andere woorden ook 10 vrouwen. Van de 20 vrouwen die in deze groep een afwijkend NIPT resultaat krijgen, zijn er dus ‘maar’ 10 (of 50%) waarvan het testresultaat klopt. Met andere woorden: als je jong bent en er geen andere risicofactoren aanwezig zijn (zoals een afwijkende nekplooimeting in het eerste trimester), dan is de ‘voorspellende waarde’ van je afwijkend NIPT-resultaat beduidend lager dan 99,9%."

Volgens de UGent heeft een gemiddelde vrouw van 40 jaar 93 procent kans dat haar kind ook echt Down heeft na een afwijkende NIP-test. Bij een vrouw van 35 is dat 79 procent, op 30 jaar 61 procent en op 25 jaar nog maar 51 procent.

Om zekerheid te hebben moet een vruchtwaterpunctie worden uitgevoerd.