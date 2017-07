Het is de Mexicaanse professor Lucía Chávez-Gutiérrez die in Leuven het proces kon blootleggen. Ze gebruikte daarvoor geen spitstechnologie, maar een klassieker uit de moleculaire biochemie, voor de kenners: de western blot-techniek. Een biochemische techniek die elke master-student in principe kan.

De amyloide plaques worden gevormd door enzymes. En Chávez-Gutiérrez kon aantonen hoe de genetische mutaties die vorming verstoren. De eiwitten worden gevormd als lange slierten in de hersenen, slierten die afgeknipt worden in kortere stukjes. En bij dat “afknippen” gaat het fout. Er ontstaan te lange stukken amyloide, die dan gaan samenklitten in plaques.

De interactie tussen de enzymes en de amyloide is daarbij van belang. Chávez-Gutiérrez ontdekte ook dat temperatuur daarbij een rol speelt. Als ze in de test de temperatuur verhoogde, ontstonden de lange, schadelijke, stukken amyloide.

Dat sluit goed aan bij een eerdere vaststelling: alzheimer komt vaker voor bij mensen met een andere erfelijke afwijking, namelijk Middellandse Zee-koorts. Een aandoening waarbij mensen vaak koortsopstoten krijgen. Dat koorts alzheimer veroorzaakt, is uiteraard veel te kort door de bocht, maar het is alweer een interessant puzzelstukje dat is blootgelegd.