Voor professor Goossens zijn de bevindingen van het Britse onderzoek niet nieuw. "We weten al jaren dat je resistentie niet kunt voorkomen door de kuur helemaal af te maken. Die redenering dateert van de eerste studies in de jaren 40 en 50, waarbij men dacht dat je resistentie kunt voorkomen door langdurig antibiotica te nemen, omdat je dan alle bacteriën gaat vernietigen. Intussen hebben we geleerd dat de resistentie op een andere manier ontstaat", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1.

"Maar daaruit concluderen dat je de antibiotica sneller mag stoppen, dat vind ik een gevaarlijke conclusie", nuanceert hij. "Mijn boodschap is dat er gewoon minder antibiotica moet worden geslikt, niet dat we het aan de patiënten moeten overlaten om te stoppen als ze zich beter voelen."

Een mogelijk risico van vroeger stoppen is dat de patiënt nog niet volledig genezen is, waardoor er complicaties optreden, zo waarschuwt Goossens. Dat de symptomen verminderd of verdwenen zijn, betekent immers nog niet dat de infectie helemaal voorbij is.