De onderzoekers analyseerden de gegevens van 185 eerdere studies, uitgevoerd tussen 1973 en 2011, waarbij in totaal zo'n 43.000 mannen betrokken waren. Uit hun analyse blijkt dat de gemiddelde concentratie van zaadcellen in het sperma, het aantal cellen per milliliter, sterk gedaald is in die periode: van 99 miljoen per milliliter in 1973 naar 47,1 miljoen in 2011. Dat komt neer op een daling van 1,4 procent per jaar en 52,4 procent in totaal.

Wat betreft het totale aantal zaadcellen per zaadlozing, is de daling zelfs nog iets groter, bijna 60 procent. "Met het oog op het belang van zaadcellen voor de mannelijke vruchtbaarheid en de menselijke gezondheid is dit onderzoek een dringende wake-up call voor wetenschappers en gezondheidsdiensten overal ter wereld", zegt hoofdonderzoeker Hagai Levine.