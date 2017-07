Als een kamp al eens geplaagd wordt met een virus is het vaak het norovirus, stelt Marc Van Ranst. Dat virus kan opgelopen worden via water, voedsel of via een toiletbezoek als je voorganger het virus heeft. Het is zodanig besmettelijk dat het stopzetten van het kamp zeker gerechtvaardigd is. Wie het virus te pakken heeft, moet overvloedig braken en kampt met diarree. "Het oogt spectaculair, maar is niet ernstig", stelt Van Ranst gerust.

Het norovirus is een ontsteking van de darmen. Het wordt in de volksmond wel eens buikgriep genoemd. De klachten duren meestal twee tot drie dagen, en kunnen bij jongeren en ouderen vaak hevig zijn. Tegen het virus is weinig te doen, behalve een doorgedreven handhygiëne en uitzieken. Voldoende drinken om uitdroging te voorkomen, is de boodschap.