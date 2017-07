Het koraalrif ligt aan de Riviera Maya, een toeristisch gebied voor de kust van het Mexicaanse schiereiland Yucatan, met trekpleisters als de steden Cancún en Tulum en de badplaats Playa del Carmen. Het is een onderdeel van het 1.000 kilometer lange Meso-Amerikaanse Barrièrerif, het op een na grootste rif ter wereld. Het beschermt de kust tegen hoge golven. Als een storm het rif beschadigt, is snel herstel belangrijk, anders sterft het af. Weg bescherming dus, iets wat de hoteleigenaars in Yucatan niet graag zien gebeuren.

De laatste jaren valt het rif ten prooi aan steeds meer en zwaardere stormen, onder meer als gevolg van de klimaatopwarming. En het herstel en onderhoud slorpt geld op. Het is de Mexicaanse overheid die daarvoor instaat, met andere woorden, de belastingbetaler dus. Na de doortocht van orkaan Wilma in 2005, met een economische schade van 7,5 miljard dollar, moesten veel hoteleigenaars extra belastingen betalen.