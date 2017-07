Toen een neuroloog vaststelde dat het om dystonie ging, kreeg Prasad het advies om een hersenoperatie te ondergaan. Een ingreep waarbij hij de hele tijd bij bewustzijn zou blijven. Een angstaanjagend idee, vond de muzikant, maar "mijn dokter gaf mij het vertrouwen om het erop te wagen."

De artsen wilden door ablatie, een ingreep waarbij stoornissen door elektrische schokken "weggebrand" worden, proberen om de dystonie te genezen. Alles gebeurde onder lokale verdoving. Eerst plaatsten ze een frame met vier schroeven op het hoofd om de schedel open te maken. Via een MRI-scan bepaalden ze vervolgens hoe diep ze de elektrode moesten plaatsen.

Ablatie is echt precisiewerk, zoals u zich kunt voorstellen. Neuroloog Sharan Srinivasan maakte een gaatje van 14 millimeter in de schedel en bracht de elektrode in op een diepte van 8 tot 9 centimeter. Hij voerde vervolgens zes keer een brain burning uit. Klinkt niet bepaald bemoedigend, maar de arts verzekert dat de patiënt geen pijn voelt.

Hersenen kunnen zelf geen pijn voelen, dus is er alleen lokale verdoving in de huid en de schedel waar de insnede voor de elektrode gemaakt wordt. "Meneer Prasad bleef de hele tijd bij bewustzijn. En we zagen al op de operatietafel het resultaat. Zijn vingers bewogen weer normaal op zijn gitaar."