In het echt het ISS bezoeken, dat zit er wellicht niet in. Maar nu is er dus wel een makkelijk alternatief. Vanuit je luie zetel kan je via Google Street View een virtuele rondleiding krijgen in het ruimtestation.

Het is de eerste keer dat Street View de ruimte intrekt. Een andere nieuwigheid zijn de bolletjes waar je op kan klikken om meer informatie te krijgen over de omgeving. Dat gaat onder meer over welke experimenten de astronauten uitvoeren, wat ze eten, hoe ze fit blijven, enzomeer.

De Street View-beelden zijn vervaardigd aan de hand van foto's die de Franse astronaut Thomas Pesquet gemaakt heeft in de zes maanden dat hij in het ISS verbleef. Hij stuurde de foto's door naar de aarde, waar ze door Google aan elkaar werden geplakt om 360 graden-panorama's te creëren.