Maar wat kunnen we met deze bevindingen doen? Filippi ziet niet meteen een toepassing, omdat het om fundamenteel onderzoek gaat. En met dieren communiceren is niet meteen voor morgen. Voor haar is het eerder een bevestiging van wat we al lang vermoedden. Mens en dier zijn verweven met elkaar en het feit dat we emotionaliteit in hun klanken kunnen detecteren is daar een bewijs van.

Dit onderzoek zal ons helpen om de dieren beter te begrijpen. En het toont ook aan dat dieren hun emoties kunnen uiten met geluid en klank. Iets wat wij, mensen, uiteraard ook doen.