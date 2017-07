De 9-jarige jongen Jude Sparks was in november op stap met zijn familie in Las Cruces. Toen hij over iets struikelde dat uit het woestijnzand stak, haalde hij er zijn jongere broer bij. Volgens hem ging het om "een dikke vette koe", maar hun ouders besloten om er een professor biologie bij te halen van New Mexico State University, Peter Houde.