Udell voerde ook een tweede experiment uit, waarbij ze in een op de grond getekende cirkel ging zitten. Terwijl ze daar zat, gedroeg ze zich afwisselend op twee manieren. Het ene moment was ze heel actief en riep ze de dieren bij naam, het andere moment negeerde ze hen compleet. Resultaat? Zowel de honden als de wolven kwamen bij de onderzoeker in de cirkel, maar de wolven bleven maar enkele seconden en gingen dan weer weg. De honden bleven veel langer bij Udell in de cirkel, zelfs toen ze hen negeerde.