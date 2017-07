In een rapport dat vandaag verschijnt, benadrukt de Lancet Commission on dementia prevention, intervention and care dat dementie geen onvermijdelijk onderdeel vormt van het verouderingsproces. Zo’n 35 procent van de gevallen van dementie zouden, althans in theorie, kunnen worden vermeden.

De onderzoekers halen negen factoren aan die het risico op dementie met zekerheid verhogen. In negen procent van de gevallen was er een link tussen dementie en vroegtijdig gehoorverlies. Vroegtijdig stoppen met school droeg in acht procent van de gevallen bij aan het risico op de ziekte, terwijl vijf procent van de gevallen te wijten was aan langdurig roken en vier procent aan depressie op latere leeftijd.

Ook sociale isolatie, diabetes, een te hoge bloeddruk, zwaarlijvigheid en een gebrek aan beweging op latere leeftijd zijn factoren die het risico op dementie verhogen. Slechts zeven procent van de gevallen van dementie waren te wijten aan genetische factoren.

Die negen risicofactoren zijn gerelateerd aan verschillende fasen in het leven. Bovendien zijn ze vaak overlappend. Wie bijvoorbeeld lijdt aan gehoorverlies zal vaker sociaal geïsoleerd zijn, wat op zijn beurt kan leiden tot depressie op latere leeftijd. Ook roken, obesitas, een gebrek aan beweging, een hoge bloeddruk en diabetes zijn nauw met elkaar verbonden.